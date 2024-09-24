İngilizce öğretmeni eşini öldüren sanığın oğlu: Babam kafasına silah dayadı

SAMSUN'da, boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç.'yi (43), 'mülk anlaşmazlığı' sebebiyle göğsünden tabancayla vurup öldüren ve tutuklu yargılanan Adem Ç. (48), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şanlıurfa'da üniversite okuyan çocuklarından B.Ç. (17), SEGBİS ile verdiği ifadede, "Babamın kendi kafasına silah dayadığını gördüm diye hatırlıyorum" dedi.

Olay, 6 Mayıs'ta, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işleten Adem Ç., iddiaya göre, Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç.'yi görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Ç., erkek arkadaşı B.D.T. (47) ve 2 çocuğuyla Adem Ç.'nin depo olarak da kullandığı evine gitti. Saadet Ç., eve girmeden çocuklarına, "Biz konuşacağız, siz eve gidin" diyerek uzaklaştırdı. Burada ikili arasında Atakum ilçesindeki yazlık ev nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Adem Ç., silahını doldur-boşalt yaparken B.D.T. dışarı çıktı. Adem Ç., eşini göğsünden vurdu. B.D.T., çevredeki bekçilere durumu bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Saadet Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemenin ardından Saadet Ç.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlardan 19 kaydı olduğu belirtilen Adem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame; 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Adem Ç., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Saadet Ç.'nin ailesi, öğretmen arkadaşları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık ifadesinde, "Eşime 'Son kez çocuklarımı görmek istiyorum' dedim. Öldürme kastım yoktu, planlayarak çağırmadım" dedi. Şanlıurfa'da üniversite okuyan Adem ve Saadet Ç.'nin oğlu B.Ç., SEGBİS ile bağlanıp verdiği ifadede, "Babamın kendi kafasına silah dayadığını gördüm, diye hatırlıyorum. Babam anneme, ‘Çocuklarımı göster, son bir kez göreyim’ dedi. Kamerada görmek istediğini söyledi. Merak ettiğimiz için annem ve kardeşimle birlikte babamın yanına gittik. Çağırma gibi bir durum olmadı. Annem, bana ve kardeşime 'Biz konuşacağız, siz eve gidin' dedi. Gece annemi aradım ama ulaşamadım. Sonra kardeşime 'Sen bekle gidip, bakacağım' dedim. Depoya gittiğimde polisleri gördüm" diye konuştu.