Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı. Sinop-Samsun kara yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karaköy mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı. Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.