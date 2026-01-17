Samsun'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Hacızülfikar Sokak'ta kiracı M.A'nın yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangında evde zarar oluşmadı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, içinde benzin kalıntısı bulunan 3 su şişesi bulundu.
Polis, kundaklama girişiminde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
