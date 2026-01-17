Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:41
        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Samsun'un Bafra ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Hacızülfikar Sokak'ta kiracı M.A'nın yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangında evde zarar oluşmadı.


        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, içinde benzin kalıntısı bulunan 3 su şişesi bulundu.

        Polis, kundaklama girişiminde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

