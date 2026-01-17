Asarcık Kaymakamı Korkmaz öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, karne dağıtım programına katıldı. Musaağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Korkmaz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Korkmaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek, iyi tatiller diledi.

