Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde Hakan A. (35) yönetimindeki 55 RF 209 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına devrildi. Kazada araçta bulunan Celal A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Bayram A. (42) ise hastaneye kaldırıldı.

