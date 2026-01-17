Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:28
        Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde Hakan A. (35) yönetimindeki 55 RF 209 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına devrildi.

        Kazada araçta bulunan Celal A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Bayram A. (42) ise hastaneye kaldırıldı.



