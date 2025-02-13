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        Havza'da Genç Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

        Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay Şubesi tarafından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli yerlere mama konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:42
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        Havza'da Genç Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi
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        Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay Şubesi tarafından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli yerlere mama konuldu.

        Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından gönüllülerin katılımıyla kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kırsal mahallelere mama dağıtıldı.

        Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, etkinliğin yardımseverler ve gönüllülerin iş birliğiyle yapıldığını belirterek, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan küçük dostlarımızı beslemek istedik. Onlara bu konuda bir nebze olsa da yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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