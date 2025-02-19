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        KARADENİZBİRLİK, ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapmayacak

        Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği fiyatına ramazan ayı boyunca artırım yapmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:42
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        KARADENİZBİRLİK, ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapmayacak
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        Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği fiyatına ramazan ayı boyunca artırım yapmayacağı bildirildi.

        KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

        Ülkede özellikle gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı bir sürecin yaşandığını vurgulayan Erarslan, "Türkiye, enflasyonla mücadele süreci içerisindedir. Bu mücadeleye katkıda bulunmak, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." ifadesini kullandı.

        Erarslan, yönetimi kurulu olarak bugünden itibaren ramazan ayının sona ereceği 29 Mart Cumartesi gününe kadar KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmaması kararı aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "KARADENİZBİRLİK, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde üretici ortağı çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Türk milletinin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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