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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 6 puanlık fark devam etti. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi öncesi şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:07
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        1

        ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi

        2

        HATAYSPOR - oran verilmedi

        3

        BODRUM FK - oran verilmedi

        4

        KAYSERİSPOR - 3000

        5

        ÇAYKUR RİZESPOR - 3000

        6

        TRABZONSPOR - 3000

        7

        SİVASSPOR - 3000

        8

        KONYASPOR - 3000

        9

        ANTALYASPOR - 3000

        10

        ALANYASPOR - 3000

        11

        GAZİANTEP FK - 3000

        12

        KASIMPAŞA - 3000

        13

        BAŞAKŞEHİR - 1000

        14

        GÖZTEPE - 1000

        15

        EYÜPSPOR - 1000

        16

        BEŞİKTAŞ - 700

        17

        SAMSUNSPOR - 300

        18

        FENERBAHÇE - 3.20

        19

        GALATASARAY - 1.13

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