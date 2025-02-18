Samsun'da sağanak nedeniyle kara yoluna kaya parçaları düştü

Bölgede kar yağışı ve sağanak devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yolun en kısa sürede açılacağı belirtildi.

Yeşilköy-Karaaba kara yolu, ilçede etkili olan kar yağışı ve sağanak dolayısıyla düşen kaya parçalarıyla ulaşıma kapandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

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