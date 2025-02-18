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        Samsun'da sağanak nedeniyle kara yoluna kaya parçaları düştü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:42
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        Samsun'da sağanak nedeniyle kara yoluna kaya parçaları düştü
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

        Yeşilköy-Karaaba kara yolu, ilçede etkili olan kar yağışı ve sağanak dolayısıyla düşen kaya parçalarıyla ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yolun en kısa sürede açılacağı belirtildi.

        Bölgede kar yağışı ve sağanak devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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