Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan tekstil firmasına ziyaret

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan tekstil firmasını ziyaret etti.

Tesiste incelemede bulunan Karaca, işletme sahibi Yaşar Karaca ve çalışanlarla bir araya geldi, üretim süreci, istihdam ve fabrikanın bölge ekonomisine sağladığı katkı hakkında bilgi aldı.

Karaca, üretim ve istihdama katkı sağlayan her yatırımın ülke ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu söyledi.

İstihdama ve üretime değer katan her yatırımın geleceklerine yapılan en güçlü katkı olduğunu vurgulayan Karaca, "Sanayi ve üretim alanında yapılan her girişim, hem ekonomimizi büyütmekte hem de gençlerimize iş imkanı sunmaktadır. Bu anlamda üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyor, onların yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Karaca, Salıpazarı ve çevresinde üretim, girişimcilik ve istihdamı artıracak her türlü yatırımı desteklemeye devam edeceklerini, belediye olarak girişimcilere kolaylık sağlanacağını ifade etti.