        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor- ikas Eyüpspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Tabii bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 23:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:35
        Samsunspor- ikas Eyüpspor maçının ardından
        Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 8 maçtan sonra galip geldiklerini aktardı.

        Bu yılı galibiyetle tamamladıklarını dile getiren Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi." ifadesini kullandı.

        Reis, Samsunsporlu futbolculara gelen transfer tekliflerini değerlendirerek, şunları söyledi:

        "Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. 'Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor.' diye kendisine belirttim. Tabii bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi." diye konuştu.

        Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğini ve sonra tekrar toplanacaklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:

        "Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi."

        - Eyüpspor cephesi

        ikas Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy, Samsunspor karşısına 19 yaş ortalaması oyuncularla ile çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'de puan durumu hepinizin malumu. Ligin ikinci yarısındaki tek hedefimiz ligde kalmak üzerine bir plan yaptık. O yüzden kupada böyle bir karar aldık. Çocuklarla amacımız Samsunspor'a zorluk çıkartmaktı. Ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Avrupa'da bizi başarıyla temsil ediyor. İnşallah da yoluna devam edecek. Tabii ilk yarım saat çocukların adaptasyonu birazcık daha zor oldu. Ama 2-0'da onların direncini kırmadı. Bizim istediğimiz mücadeleyi gösterdiler. Çocukların gelişimini için güzel bir maçtı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

