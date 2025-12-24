Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Giriş: 24.12.2025 - 22:27 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:27
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil

        Samsunspor: Posiadala, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Deniz Şeker), Makoumbou (Dk. 87 Eyüp Değirmenci), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 87 Muhammet Talha Akyüz), Tahsin Bülbül (Dk. 62 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 46 Soner Gönül), Moundilmadji

        İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Ömer Ceylan, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Talha Ülvan, Deniz Salih Aydoğdu (Dk. 88 Ömer Faruk Uğurlu), Ömer Bedir Kara, Eren Aydoğdu (Dk. 46 Talha Akkaya), Sadia (Dk. 68 Burak Işık), Ömer Efe Ay (Dk. 80 Berke Deniz Baran), Metehan Altunbaş

        Goller: Dk. 10 Moundilmadji, Dk. 33 Soner Aydoğdu (Samsunspor), Dk. 90 Berke Deniz Baran (İkas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Ömer Efe Ay (İkas Eyüpspor), Dk. 43 Holse (Samsunspor),

        SAMSUN

