Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil
Samsunspor: Posiadala, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Deniz Şeker), Makoumbou (Dk. 87 Eyüp Değirmenci), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 87 Muhammet Talha Akyüz), Tahsin Bülbül (Dk. 62 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 46 Soner Gönül), Moundilmadji
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Ömer Ceylan, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Talha Ülvan, Deniz Salih Aydoğdu (Dk. 88 Ömer Faruk Uğurlu), Ömer Bedir Kara, Eren Aydoğdu (Dk. 46 Talha Akkaya), Sadia (Dk. 68 Burak Işık), Ömer Efe Ay (Dk. 80 Berke Deniz Baran), Metehan Altunbaş
Goller: Dk. 10 Moundilmadji, Dk. 33 Soner Aydoğdu (Samsunspor), Dk. 90 Berke Deniz Baran (İkas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ömer Efe Ay (İkas Eyüpspor), Dk. 43 Holse (Samsunspor),
SAMSUN
