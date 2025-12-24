Bafra Belediyesi Millet Lokantası için ihale sürecini tamamladı

Bafra Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Millet Lokantası projesinde ihale süreci tamamlanarak yapım aşamasına geçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunulması amacıyla projelendirilen tesis, Fatih Mahallesi sınırları içinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arkasındaki alanda hizmet verecek.

558 metrekarelik yemekhane alanına sahip olacak Millet Lokantası'nda aynı anda yaklaşık 250 kişi hizmet alabilecek.

Yüklenici firmanın yapım çalışmalarını 150 iş günü içinde tamamlayarak teslim etmesi hedefleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin yer tespiti ve hazırlık süreçlerinin ardından ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Kılıç, "Esnaf ziyaretlerimiz ve mahalle buluşmalarımızda ortaya çıkan beklentileri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu projelerden biri olan Millet Lokantası için ihale sürecini tamamladık. Vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabileceği bu tesisi kısa sürede hizmete açacağız. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.