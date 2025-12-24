Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Belediyesi Millet Lokantası için ihale sürecini tamamladı

        Bafra Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Millet Lokantası projesinde ihale süreci tamamlanarak yapım aşamasına geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:38
        Bafra Belediyesi Millet Lokantası için ihale sürecini tamamladı
        Bafra Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Millet Lokantası projesinde ihale süreci tamamlanarak yapım aşamasına geçildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunulması amacıyla projelendirilen tesis, Fatih Mahallesi sınırları içinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arkasındaki alanda hizmet verecek.

        558 metrekarelik yemekhane alanına sahip olacak Millet Lokantası'nda aynı anda yaklaşık 250 kişi hizmet alabilecek.

        Yüklenici firmanın yapım çalışmalarını 150 iş günü içinde tamamlayarak teslim etmesi hedefleniyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin yer tespiti ve hazırlık süreçlerinin ardından ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

        Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Kılıç, "Esnaf ziyaretlerimiz ve mahalle buluşmalarımızda ortaya çıkan beklentileri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu projelerden biri olan Millet Lokantası için ihale sürecini tamamladık. Vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabileceği bu tesisi kısa sürede hizmete açacağız. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

