Havza Kaymakamı Ayvat, evleri yıkılacak aile için yer incelemesinde bulundu

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, heyelan nedeniyle evleri orta hasarlı olan ailenin geçici olarak barınacağı konteynerin yerleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Havza Kaymakamlığı ve Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakam Avyat, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Barınma ve Yapı Şube Müdürü Mecit Kalpaklı ile Samsun İl AFAD Müdürlüğü personelinden oluşan heyet Kayacık Mahallesi'nde aile için konteyner yerleştirilecek yerde inceleme yaptı.

Ayvat, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afete maruz bölge ilan edilen bölgelerde kalan son binanın yıkımı için çalışmaların başlandığını ifade ederek, "İlçemizde yapılan çalışmalar ile afete maruz bölgelerdeki yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Son kalan ve hakkında orta hasarlı olan binan yıkımı için de çalışmalara başladık. Bu kapsamda Duran ailesinin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteynerin yerleştirileceği alanda incelemeler yaptık. Konteynerin yerleştirilmesinden sonra bina tahliye edilerek yıkımı gerçekleştirilecek. Bu şekilde ilçemizde afete maruz bölge ilan edilen alanlarda bulunan son riskli bina da yıkılmış olacak." dedi.