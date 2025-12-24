Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da 23 şişe sahte alkol ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, polis tarafından kaçak alkol operasyonunda 23 şişe sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:12
        Bafra'da 23 şişe sahte alkol ele geçirildi
        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin yaptıkları çalışmada, Y.S, İ.D'ye sahte alkol teslim ettiği sırada yakalandı.

        Polis, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 23 şişe içinde toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

