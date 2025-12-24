Samsun'da sahte ve kaçak alkollü içki operasyonu düzenlendi

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

