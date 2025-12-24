Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte ve kaçak alkollü içki operasyonu düzenlendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:02
        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

