Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

