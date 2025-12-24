Habertürk
        Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Giriş: 24.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:28
        Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonanın ilk gününde 3 seri deneme ile madalya atışları yapıldı.

        Turnuva 28 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

