Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Ekipler tarafından bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.

İlçe genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyeti kapsamında ekipler, esnaf ziyaretinin yanı sıra pazar yerlerinde ve kalabalık alanlarda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyarılarda bulunuyor.

