Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyeti kapsamında ekipler, esnaf ziyaretinin yanı sıra pazar yerlerinde ve kalabalık alanlarda vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyarılarda bulunuyor.
Ekipler tarafından bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.
Telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini hatırlatılıyor.
