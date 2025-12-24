Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı" tanıtıldı

        Samsun'da, "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı" tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’da, “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı” kapsamında düzenlenen tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Elektrikli Araç Teknolojileri İş Dünyası Buluşması ve Samsun Mesleki Eğitimin Gelişimi” etkinliğinin tanıtımı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı.

        Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Elektrikli Araç Teknolojileri Eğitim Merkezi'nce hazırlanan tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Semih Sözen, projenin amacı, kapsamı ve uygulama sürecine ilişkin sunum yaptı.

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, SOGEP ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun’un gelişim hedeflerine yönelik projeleri desteklediklerini söyledi.

        Programlar kapsamında bugüne kadar 19 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Dicle, gelecek yıl da Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde otomotiv sektörüne yönelik bir boya atölyesi kurarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

        Samsun’da OKA olarak hedefleri arasında orta-yüksek teknolojili sanayinin gelişiminin desteklenmesi ile mavi ekonomi ve lojistik alanlarının yer aldığını belirten Dicle, şunları kaydetti:

        "Otomotiv sektöründe çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşanmakta. Özellikle elektrikli araç alanında hızlı dönüşüm var. 2030 yılında her iki araçtan birinin dünya genelinde elektrikli araç olarak satışının yapılacağını biliyoruz. Yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki bu proje, bu alanda önümüzdeki dönemde artacak nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak. 220 öğrenci ilk etapta bu sektöre hazır hale getirilecek."

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da mesleki eğitimin gelişimi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Programa Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
        Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
        OMÜ'de hizmet içi eğitim programı düzenlendi
        OMÜ'de hizmet içi eğitim programı düzenlendi
        Başkan Kurnaz: "İlçemizdeki park ve bahçeleri yeniliyoruz"
        Başkan Kurnaz: "İlçemizdeki park ve bahçeleri yeniliyoruz"
        Başkan Sandıkçı: "Hanım kardeşlerimiz, teknolojilerin getirdiği fırsatlarla...
        Başkan Sandıkçı: "Hanım kardeşlerimiz, teknolojilerin getirdiği fırsatlarla...
        Samsunspor, Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladı
        Samsunspor, Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladı
        Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak
        Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak