        Samsunspor, Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladı

        Samsunspor, Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:56
        Samsunspor, Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Samsunspor'a dahil olan forvet oyuncusu Richie Omorowa'nın, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olympiakos Nicosia'ya kiralandığı duyuruldu.

        İsveçli genç oyuncu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Olympiakos Nicosia'da forma giyecek.

