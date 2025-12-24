Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yangın çıkan binada hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çınaralan Mahallesi'nde iki katlı binada yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında binada hasar meydana geldi.
