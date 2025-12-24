Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yangın çıkan binada hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yangın çıkan binada hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Çınaralan Mahallesi'nde iki katlı binada yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında binada hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Samsun'da çevre için ortak akıl: 15 proje masaya yatırıldı
        Samsun'da çevre için ortak akıl: 15 proje masaya yatırıldı
        Samsun'da bitkisel ve hayvansal üretim destekleniyor Çiftçi üretiyor, beled...
        Samsun'da bitkisel ve hayvansal üretim destekleniyor Çiftçi üretiyor, beled...
        Samsun'da 112'ye gelen her 10 çağrının 6'sı asılsız çıktı 2025'te 112'ye 20...
        Samsun'da 112'ye gelen her 10 çağrının 6'sı asılsız çıktı 2025'te 112'ye 20...
        Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı
        Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı
        Yürüme engelli çocuklar için yerli 'Mobil Yürüme Robotu' geliştirdiler
        Yürüme engelli çocuklar için yerli 'Mobil Yürüme Robotu' geliştirdiler
        'İnsanlar için kullanılan ağrı kesiciler, hayvanlar için ölümcül olabilir'
        'İnsanlar için kullanılan ağrı kesiciler, hayvanlar için ölümcül olabilir'