Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Adalet Bakanlığının 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 81 ilde adliye personelinden arama kurtarma ekipleri oluşturulmasına yönelik çalışması kapsamında Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan ekip, eğitimlerini tamamladı.

Samsun Adliyesi ekibi, enkazda güvenli hareket, yapı türlerinin tanınması, beton ve ağır yapı elemanlarının kontrollü şekilde kırılması, arama ve tahliye teknikleri, temel ilkyardım ve ekip içi koordinasyon konularında Afet ve Acil Durum (AFAD) Samsun İl Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Uygulamalı çalışmalarda kesici ve delici alet ile benzeri profesyonel ekipmanlarla beton delme ve kesme işlemleri gerçekleştirildi, enkaz altında canlı arama senaryoları üzerine tatbikat yapıldı.

Yapılan eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayan Samsun Adliye Personeli Arama Kurtarma Birimi (ADKUR), hafif seviye kentsel arama kurtarma birimi olarak yetkilendirildi.

Samsun Adalet Sarayı Yazı İşleri Müdürü ve Samsun ADKUR sorumlusu Hasan Kılınç, AA muhabirine, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adalet Bakanlığının 81 ili kapsayan bir çalışma başlattığını söyledi.