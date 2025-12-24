Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Adalet Bakanlığının 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 81 ilde adliye personelinden arama kurtarma ekipleri oluşturulmasına yönelik çalışması kapsamında Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan ekip, eğitimlerini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Adalet Bakanlığının 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 81 ilde adliye personelinden arama kurtarma ekipleri oluşturulmasına yönelik çalışması kapsamında Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan ekip, eğitimlerini tamamladı.

        Samsun Adliyesi ekibi, enkazda güvenli hareket, yapı türlerinin tanınması, beton ve ağır yapı elemanlarının kontrollü şekilde kırılması, arama ve tahliye teknikleri, temel ilkyardım ve ekip içi koordinasyon konularında Afet ve Acil Durum (AFAD) Samsun İl Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

        Uygulamalı çalışmalarda kesici ve delici alet ile benzeri profesyonel ekipmanlarla beton delme ve kesme işlemleri gerçekleştirildi, enkaz altında canlı arama senaryoları üzerine tatbikat yapıldı.

        Yapılan eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayan Samsun Adliye Personeli Arama Kurtarma Birimi (ADKUR), hafif seviye kentsel arama kurtarma birimi olarak yetkilendirildi.

        Samsun Adalet Sarayı Yazı İşleri Müdürü ve Samsun ADKUR sorumlusu Hasan Kılınç, AA muhabirine, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adalet Bakanlığının 81 ili kapsayan bir çalışma başlattığını söyledi.

        - Gönüllüler 2 yıl eğitim aldı

        ADKUR ismiyle bir ekip oluşturulması için 81 il başsavcılığının çalışma başlattığını belirten Kılınç, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının da bu kapsamda gerekli çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

        Samsun Adliyesi olarak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın talimatı doğrultusunda ekiplerini oluşturmak için adım attıklarını anlatan Kılınç, yaklaşık 2 yıl süren eğitim sürecinin ardından AFAD'da akreditasyon eğitiminin tamamlanacağını kaydetti.

        Küresel konumlama sistemi (GPS), zararlı madde, harita ve teorik eğitim gibi kapsamlı eğitimler aldıklarını vurgulayan Kılınç, "Yazılı sınav sonrası uygulama sınavımız yapıldı. Ardından akredite sürecine girdik. Şu an son aşamasındayız. Hafif seviye kentsel arama kurtarma birimi olarak yetkilendirileceğiz. Samsun Adliyesi Arama Kurtarma Birimi olarak afetlere müdahale etme hakkımız olacak." dedi.

        Kurulan arama kurtarma biriminde yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve işçilerden oluşan 30 kişinin bulunduğuna dikkati çeken Kılınç, "Arkadaşlarımız özellikle gönüllü olarak bu arama kurtarma biriminde görev almak istedi. Layıkıyla ve görev bilinciyle arama kurtarma faaliyetlerini yapmaya gayret ediyorlar. Çalışmalarında çok da başarılılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu
        Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu
        Samsun'da çevre için ortak akıl: 15 proje masaya yatırıldı
        Samsun'da çevre için ortak akıl: 15 proje masaya yatırıldı
        Samsun'da bitkisel ve hayvansal üretim destekleniyor Çiftçi üretiyor, beled...
        Samsun'da bitkisel ve hayvansal üretim destekleniyor Çiftçi üretiyor, beled...
        Samsun'da 112'ye gelen her 10 çağrının 6'sı asılsız çıktı 2025'te 112'ye 20...
        Samsun'da 112'ye gelen her 10 çağrının 6'sı asılsız çıktı 2025'te 112'ye 20...
        Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı
        Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı
        Yürüme engelli çocuklar için yerli 'Mobil Yürüme Robotu' geliştirdiler
        Yürüme engelli çocuklar için yerli 'Mobil Yürüme Robotu' geliştirdiler