Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Samsun'da etkili olan yağışın ardından Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.
Samsun'da dün etkili olan yağıştan sonra derelerden denize çamurlu su taşındı.
Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa kadar yayılan çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Dronla kaydedilen görüntülerde, denizde mavi ile kahverengi arasındaki renk ayrımı net şekilde görüldü.
Denizdeki çamurlu suyun, somon çiftliklerine de 2 mil kadar yaklaştığı belirtildi.
