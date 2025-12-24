Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

        Samsun'da etkili olan yağışın ardından Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:49
        Samsun'da dün etkili olan yağıştan sonra derelerden denize çamurlu su taşındı.

        Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa kadar yayılan çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

        Dronla kaydedilen görüntülerde, denizde mavi ile kahverengi arasındaki renk ayrımı net şekilde görüldü.

        Denizdeki çamurlu suyun, somon çiftliklerine de 2 mil kadar yaklaştığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

