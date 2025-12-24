Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 96,27 gram sentetik uyuşturucu, 983 sentetik ecza hapı, 2,49 gram esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
