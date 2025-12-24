Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 886 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:16
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 886 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Söz konusu adreslerdeki aramada 727 bin 200 boş, 159 bin 600 de doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

