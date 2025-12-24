Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Söz konusu adreslerdeki aramada 727 bin 200 boş, 159 bin 600 de doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

