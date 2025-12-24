Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Denetimli Serbestlik Yolculuğunda İnsan Odaklı Adalet" paneli düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı dolayısıyla, "Denetimli Serbestlik Yolculuğunda İnsan Odaklı Adalet" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:37
        "Denetimli Serbestlik Yolculuğunda İnsan Odaklı Adalet" paneli düzenlendi
        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı dolayısıyla, "Denetimli Serbestlik Yolculuğunda İnsan Odaklı Adalet" paneli gerçekleştirildi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, sistemin 20 yıllık faaliyetlerini anlatan video gösterimiyle başladı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, panelin açılışında yaptığı konuşmada, denetimli serbestliğin sadece infaz yöntemi değil, aynı zamanda toplumu korurken bireyi kazanmaya odaklanan onarıcı adalet anlayışının somut bir yansıması olduğunu söyledi.

        Suçla karşı karşıya kalmış bireylere toplumdan koparılmadan sorumluluk bilinci kazandırılmasını amaçlayan sistemin 20 yılda büyük mesafe katettiğini anlatan Aksoy, "Bugün geldiğimiz noktada denetimli serbestlik kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüyen güçlü bir mekanizma haline gelmiştir. Bafra'da yürütülen uygulamalar da bunun en güzel örneklerinden biridir. Yükümlülerin kamu yararına sunduğu hizmetler sadece fiziki mekanlara değil, toplumsal farkındalığa ve sosyal iyileşmeye de katkı sağlamaktadır." dedi.

        Aksoy, her tamamlanan çalışmanın, her kazanılan bireyin adaletin sadece cezalandıran değil, iyileştiren ve umut veren yüzünü de temsil ettiğini vurgulayarak, emeği geçen yargı mensuplarına ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

        Moderatörlüğünü OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut'un üstlendiği panelde Bafra Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Panelde OMÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Can Yazgı denetimli serbestliğin hukuksal boyutunu, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli klinik psikolog Elif Eren rehabilitasyon süreçlerini, Talip Toprak da bir yükümlünün gözünden sistemi anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

