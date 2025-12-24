Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:01
        Çarşamba'da 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı tütün ve tütün mamulü ticaretiyle mücadele kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, 1220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

