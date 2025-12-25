Çarşamba'da 3 kilo 515 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 515 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir suç nedeniyle cezaevinde olan M.K'ye (36) ait samanlıkta yapılan aramada 3 kilo 515 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.