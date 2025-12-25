Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da velilerden 186 ünite kan bağışı

        Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da velilerden 186 ünite kan bağışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

        "Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası kapsamında 100. Yıl İlkokulu ve Merkez İlkokulu'nda öğrenci velilerinden ve gönüllülerden kan bağışı kabul edildi.

        Okul binalarında kurulan geçici kan bağışı noktalarında gün boyu süren kan bağışı kabul çalışmaları kapsamında 100. Yıl İlkokulu'nda 66, Merkez İlkokulu'nda 120 ünite olmak üzere toplam 186 ünite kan bağışı alındı.

        Faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği de düzenlendi.

        Kan bağışında bulunanlara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        ilk önce hangisini görüyorsunuz?
        ilk önce hangisini görüyorsunuz?
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!

        Benzer Haberler

        Thomas Reis: "Muasaba antrenmana gelmedi, son haftalarda olanlar saygısızca...
        Thomas Reis: "Muasaba antrenmana gelmedi, son haftalarda olanlar saygısızca...
        Samsunspor- ikas Eyüpspor maçının ardından
        Samsunspor- ikas Eyüpspor maçının ardından
        Eskiköy: "Amacımız ligde kalmak, kupaya genç oyuncularla çıkacağız"
        Eskiköy: "Amacımız ligde kalmak, kupaya genç oyuncularla çıkacağız"
        Samsunspor - ikas Eyüpspor: 2-1
        Samsunspor - ikas Eyüpspor: 2-1
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)