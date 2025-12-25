Havza'da velilerden 186 ünite kan bağışı

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

"Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası kapsamında 100. Yıl İlkokulu ve Merkez İlkokulu'nda öğrenci velilerinden ve gönüllülerden kan bağışı kabul edildi.

Okul binalarında kurulan geçici kan bağışı noktalarında gün boyu süren kan bağışı kabul çalışmaları kapsamında 100. Yıl İlkokulu'nda 66, Merkez İlkokulu'nda 120 ünite olmak üzere toplam 186 ünite kan bağışı alındı.

Faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği de düzenlendi.

Kan bağışında bulunanlara çeşitli hediyeler verildi.