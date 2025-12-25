MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı yapıldı

MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, başkanlığında ilçe binasında düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, teşkilat olarak her zaman sahada olduklarını söyledi.

Önceliklerinin her zaman devlet ve millet olduğunu belirten Yüksel, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi, ülkemizin yarınları için çok önemlidir. Halkımızın bizlere verdiği destek ile lider, teşkilat, doktrin esası ile lider Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu istikamette kardeşliğimiz daha da pekiştirmek için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Yüksel, yerelde ise Cumhur İttifakı ortağı olarak verilen sözlerin takipçisi olduklarını kaydetti.

Daha sonra "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri ve "Derdin derdimiz" programları çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.