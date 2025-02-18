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        Diyaliz hastası, yoğun karda UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

        SAMSUN'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle diyalize gidemeyen Kemal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:00
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        Diyaliz hastası, yoğun karda UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
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        SAMSUN’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle diyalize gidemeyen Kemal A. (57), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Canik ilçesi Başkonak Mahallesi’nde oturan Kemal A., yoğun kar nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi’ndeki tedavisine gidemedi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, özel donanımlı araçla Kemal A.’yı evinden alıp, hastaneye ulaştırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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