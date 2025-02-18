Diyaliz hastası, yoğun karda UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
SAMSUN'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle diyalize gidemeyen Kemal A.
SAMSUN’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle diyalize gidemeyen Kemal A. (57), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Canik ilçesi Başkonak Mahallesi’nde oturan Kemal A., yoğun kar nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi’ndeki tedavisine gidemedi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, özel donanımlı araçla Kemal A.’yı evinden alıp, hastaneye ulaştırdı.
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