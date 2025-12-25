Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        25.12.2025 - 15:53
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 3 bin 266 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu hap, 4,72 gram sentetik uyuşturucu, 1,83 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

