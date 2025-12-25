Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.
İlkadım ilçesindeki Derecik Mezarlığı ile Derecik Kavşağı arasındaki sulama kanalı taştı.
Samsun-Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda ise rögarların taşması nedeniyle yolda göllenme oldu.
Su birikintilerinin oluştuğu yerlerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Yağışın devam ettiği kentte bazı bölgeler sisle kaplandı.
