        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 6 kadın kaynak operatörlüğü sertifikası aldı

        Samsun'da kadınların sanayi sektöründe nitelikli istihdamını artırmaya yönelik düzenlenen eğitimi tamamlayan 6 kadın kaynakçı sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:36
        Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 6 kadın kaynak operatörlüğü sertifikası aldı
        Samsun'da kadınların sanayi sektöründe nitelikli istihdamını artırmaya yönelik düzenlenen eğitimi tamamlayan 6 kadın kaynakçı sertifikalarını aldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), kadınların sanayi sektöründe nitelikli istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Samsun'un Terme ilçesinde "Sanayide Kadın Eli-Kaynak Operatörlüğü Eğitimi" düzenledi.

        Kalkınma Ajanslarının "2024-2025 Yılı Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" teması doğrultusunda hayata geçirilen eğitim programı, OKA, Samsun Üniversitesi, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Yaşar Makine Sanayi işbirliğinde gerçekleştirildi.

        Toplam 56 saat süren programda, kadın kursiyerlere sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan kaynak operatörlüğüne ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Programla kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek üretim süreçlerine aktif katılım sağlaması, sanayi sektöründe istihdam edilebilirliğinin artırılması ve kadın emeğinin görünürlüğünün güçlendirilmesi hedeflendi.

        Programı başarıyla tamamlayan 6 kadın kursiyere sertifikaları, Yaşar Makine Sanayi üretim sahasında düzenlenen törenle takdim edildi.

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek, kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Bölgede orta ve yüksek sanayinin gelişim gösteren bir alan olduğunu ifade eden Dicle, şöyle konuştu:

        "Bu alanda kadınların istihdamını artırmak için bir dizi program yürüttük. Bu programlardan bir tanesi de kaynakçılık kursuydu. 6 kişinin katıldığı kursumuzu bugün itibarıyla tamamladık. Sertifikaları verdik. Temelinde amacımız, kadınların orta ve yüksek teknoloji sanayi alanında istihdam edilmesi. Burada işverenlerle işbirliği yaptık. Yaşar Makine'nin desteğiyle gerçekleştirdik bu eğitimi. Eğitimleri onların üretim alanında gerçekleştirdik. Kadınlarımızın bu üretim alanlarında istihdam edilmelerini istiyoruz."

        - Farklı mesleklerden kadınlar kaynak operatörü olmak için eğitim aldı

        Sertifika alan kaynakçılardan inşaat teknikeri Dilara Eroğlu (23), eğitimlerin başarılı geçtiğini dile getirdi.

        Eroğlu, çalışmalar sırasında zorlanmadığını vurgulayarak, "Hayattaki tek amacım 'kadınlar yapamaz' denilen yerde olmak. Bu alanda kendimi geliştirebilirsem hedeflerim var." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Öznur Işıkhan (30), daha önce aşçılık yaptığını belirterek, "Daha önce babamın yanında biraz öğrendim. Eğitimlerde zorlanmadım. İleriye dönük hedefim ise bu alanda kendi işimi kurmak." dedi.

        Canan Tok (26) ise daha önce tekstil sektöründe çalıştığına işaret ederek, "Artık sektör değiştirmek ve farklı meslekler öğrenmek istedim. Öğrenmeye açık birisiyim. Yapabileceğimi düşünüyorum. Sertifikamı aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Dicle ile Yaşar Makine Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polatcan ve davetliler tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

