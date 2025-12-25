Vezirköprü'de "Dijital Oyun Tasarımı" söyleşisi gerçekleştirildi

Programın sonunda Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Belediyesi tarafından Doç. Dr. Şendurur'a teşekkür belgesi verildi.

Şendurur, söyleşide oyunun tarihçesi, dijital oyunların gelişimi ve oyun tasarım süreçlerine ilişkin bilgiler vererek, ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı.

