        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de "Dijital Oyun Tasarımı" söyleşisi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:58
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Dijital Oyun Tasarımı" konulu söyleşi düzenlendi.

        Vezirköprü Bilim Merkezi koordinasyonunda Belediye Kültür Merkezi'nde, gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat Şendurur katıldı.

        Şendurur, söyleşide oyunun tarihçesi, dijital oyunların gelişimi ve oyun tasarım süreçlerine ilişkin bilgiler vererek, ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı.

        Programın sonunda Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Belediyesi tarafından Doç. Dr. Şendurur'a teşekkür belgesi verildi.

        Söyleşiye, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

