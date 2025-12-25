Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sadettin Saran kararı sonrası açıklama: Biz şampiyon olacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Sadettin Saran kararı sonrası açıklama: Biz şampiyon olacağız

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a güvendiklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için biz, başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu kararın ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Türk adaletine inandıklarını ve güvendiklerini söyleyen Ertan Torunoğulları, "Türk adaletinin en doğru kararını vereceğine hiç kuşkumuz ve şüphemiz yoktu. Bugün o karar çıktı, başkanımız serbest. Biz yönetim kurulu adına bütün taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        ALİ GÜRBÜZ: DOĞRUNUN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

        Ali Gürbüz ise geçen hafta cuma gününden beri yürüyen hukuki süreç olduğunu hatırlatarak, "Dün başkanımız tekrar ifadeye çağrıldı. Bugün de ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için biz, başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına, başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün buraya başkanımıza desteğe gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bu soğuk havada dün beri desteğini esirgemediler. Süregelen gelen bir hukuki süreçle ilgi daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.

        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini pencereden attı

         Diyarbakır'da sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir