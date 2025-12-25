Havza Kaymakamlığı yeni Hükümet Konağı'nda hizmete başladı

Havza Kaymakamlığı inşaatı tamamlanan yeni Hükümet Konağı'na taşınarak hizmet vermeye başladı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Hükümet Konağı inşaatının tamamlanmasının ardından yapılan tefrişat çalışmaları sonrası Havza Kaymakamlık Makamı ve Kaymakamlık hizmet birimlerinin yeni binada hizmet vermeye başladığını belirtti.

Ayvat, "Havza Hükümet Konağı binamız tamamlanarak hizmet girdi. İlk olarak Kaymakamlık Makamı, hizmet birimlerimiz ile Milli Emlak servisimiz burada çalışmaya başladı. İnşallah ocak ayı sonu itibari ile de yeni tefrişatları ve sistem kurulumları tamamlanacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğümüz de yeni binamızda hizmet vermeye başlayacak." dedi.

İçişleri Bakanlığının yeni hizmet konseptine uygun olarak inşa edilen binanın ilçedeki hizmet kalitesini arttıracağını ifade eden Ayvat, "Mimarisi ve iç yapısı ile ilçemize yakışır ve halkımıza kaliteli hizmet sunacağımız binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize kazandırılan bu eser için emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.