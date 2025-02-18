Samsun'da kar yağışı etkili oldu
Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı havadan görüntülendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı havadan görüntülendi.
Gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Kentin yüksek kesimlerine daha fazla kar düştü.
Kar yağışının etkili olduğu ilçe havadan görüntülendi.
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