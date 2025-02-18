Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

        Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY bazı uçuşları iptal etti
        THY bazı uçuşları iptal etti
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        Dev derbide hakem bilmecesi!
        Dev derbide hakem bilmecesi!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Samsun'da ikametinde gümrük kaçağı sigara bulunduran kişi yakalandı
        Samsun'da ikametinde gümrük kaçağı sigara bulunduran kişi yakalandı
        Samsun'da kar yağışı etkili oldu
        Samsun'da kar yağışı etkili oldu
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da sağanak nedeniyle kara yoluna kaya parçaları düştü
        Samsun'da sağanak nedeniyle kara yoluna kaya parçaları düştü
        Diyaliz hastası, yoğun karda UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Diyaliz hastası, yoğun karda UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle diyalize gidemeyen kişiyi UMKE ekibi hastane...
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle diyalize gidemeyen kişiyi UMKE ekibi hastane...