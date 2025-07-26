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        Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı, Samsun'da yapıldı

        Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:48
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        Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı, Samsun'da yapıldı
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        Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

        Bölge istişare toplantısı, Yeşilay Samsun Şubesi ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Hazinedarzade Süleyman Paşa Medresesi'nde düzenlendi.

        Toplantıda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri, 3 aylık şube faaliyetleri değerlendirmesi, iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.

        Büyükşehir Belediyesinde görevli psikolog Eren Yıldız, toplantıda, belediyenin bağımlılıkla mücadelede yaptığı çalışmalar hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz, Gönüllü Yönetim Müdürlüğü personeli Şevval Uçar, Yeşilırmak Bölge Koordinatör personeli Kübra Gökmen, YEDAM Bölge Koordinatörü Aliyenur Kantar ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas ve Sinop il şube başkanları, spor kulübü başkanları, kadın komisyon başkanları, gençlik komisyonu başkanları, şube personeli, katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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