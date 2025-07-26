Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kapıkayafest'te "Kral Mezarları Kano Yarışı" düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında "Kral Mezarları Kano Yarışı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkayafest'te "Kral Mezarları Kano Yarışı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında "Kral Mezarları Kano Yarışı" gerçekleştirildi.

        Bafra Belediyesince düzenlenen Kapıkayafest kapsamındaki yarış, Kızılırmak Nehri'nde yapıldı. Karma olarak düzenlenen yarışa 30 kişi katıldı.

        Katılımcılar, doğal ve tarihi yapıların olduğu 2 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

        Yarışta Kerim Tenha birinci, Zafer Benli ikinci, Yahya Kemal Üslü ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, kamp alanında düzenlenen törenle Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

        Kılıç, doğa, tarih ve kültürün iç içe geçtiği festivalin bu yıl yeni bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz kano yarışı ile doğa ve sporseverlere farklı bir alternatif sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizde birçok etkinlik düzenliyoruz. Kano yarışına katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan yaz Kur'an kursuna ziyaret
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan yaz Kur'an kursuna ziyaret
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı