Kapıkayafest'te "Kral Mezarları Kano Yarışı" düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında "Kral Mezarları Kano Yarışı" gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesince düzenlenen Kapıkayafest kapsamındaki yarış, Kızılırmak Nehri'nde yapıldı. Karma olarak düzenlenen yarışa 30 kişi katıldı.

Katılımcılar, doğal ve tarihi yapıların olduğu 2 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Yarışta Kerim Tenha birinci, Zafer Benli ikinci, Yahya Kemal Üslü ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, kamp alanında düzenlenen törenle Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

Kılıç, doğa, tarih ve kültürün iç içe geçtiği festivalin bu yıl yeni bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz kano yarışı ile doğa ve sporseverlere farklı bir alternatif sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizde birçok etkinlik düzenliyoruz. Kano yarışına katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.