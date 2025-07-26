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        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali devam ediyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest), çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:55
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        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali devam ediyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest), çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Festival kapsamında bisiklet ve kano yarışları yapıldı, jetski ve su sporları gösterileri gerçekleştirildi.

        Festivalde ücretsiz olarak sunulan masa tenisi, okçuluk, dart gibi sportif faaliyetler de ilgi gördü.

        Ayrıca yamaç paraşütü ve yelken kanat gösterileri, Kapıkaya semalarında görsel şölen sundu, tek ve tandem uçuşlarla maceraseverler uçma deneyimi yaşadı. Doğaseverler ise kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü etkinliklerine katıldı.

        Sportif etkinliklerin yanı sıra festivalde kültürel miras da sergilendi.

        Sepet, zembil örücülüğü, su kabağı işlemeciliği, alevle cam sanatı ve kilim dokumacılığı gibi workshoplar ziyaretçilerle buluştu.

        Ayrıca birçok yazar, imza günü düzenleyerek okurlarıyla bir araya geldi.

        Festival, 27 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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