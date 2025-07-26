Samsun'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (61) şehir dışından evine geldiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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