Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
B.A. (21) yönetimindeki 55 ALI 259 plakalı otomobil, Suat Kılıç Bulvarı Ada Caddesi kavşağında, N.D'nin (67) kullandığı 55 AOU 622 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Y.D. (64) ve E.A. (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
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