Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 30 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

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