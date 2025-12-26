Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı

İlkadım Belediyesi tarafından kadınlara psikolojik danışmanlık, evlilik, aile danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı verecek Hanımeli Konağı hizmete sunuldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadıköy Mahallesi'ndeki Hanımeli Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konakta kadınlara yönelik hizmet vereceklerini söyledi.

Konağın terapi merkezi olacağını dile getiren Kurnaz, "Kadınlarımızın eşleri ile aralarındaki uyuşmazlıklarla ilgili psikolojik desteğimiz olacak. Bir diyetisyenimiz var. İlkadımlı kadınlara burada ücretsiz şekilde diyetisyen hizmeti vereceğiz. Haftanın 5 günü hem üniversitemizden hem hastanelerimizden hekimlerimiz geliyor. Sağlık alanında kişisel bilgilendirici seminerler yapacağız. Ayrıca haftada bir gün müftülükten bir kadın vaizimiz gelecek. O da dini sohbetler yapacak." dedi.

Kurnaz, konakta kadınlara özel yabancı dil eğitim kursları da düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Kadınlarımıza hem psikolojik destek hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çok güzel bir hizmet binası oldu. Tarihi binayı derledik, toparladık, İlkadım ilçemize kazandırdık." diye konuştu.