Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı

        İlkadım Belediyesi tarafından kadınlara psikolojik danışmanlık, evlilik, aile danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı verecek Hanımeli Konağı hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlkadım Belediyesi tarafından kadınlara psikolojik danışmanlık, evlilik, aile danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı verecek Hanımeli Konağı hizmete sunuldu.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadıköy Mahallesi'ndeki Hanımeli Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konakta kadınlara yönelik hizmet vereceklerini söyledi.

        Konağın terapi merkezi olacağını dile getiren Kurnaz, "Kadınlarımızın eşleri ile aralarındaki uyuşmazlıklarla ilgili psikolojik desteğimiz olacak. Bir diyetisyenimiz var. İlkadımlı kadınlara burada ücretsiz şekilde diyetisyen hizmeti vereceğiz. Haftanın 5 günü hem üniversitemizden hem hastanelerimizden hekimlerimiz geliyor. Sağlık alanında kişisel bilgilendirici seminerler yapacağız. Ayrıca haftada bir gün müftülükten bir kadın vaizimiz gelecek. O da dini sohbetler yapacak." dedi.

        Kurnaz, konakta kadınlara özel yabancı dil eğitim kursları da düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Kadınlarımıza hem psikolojik destek hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çok güzel bir hizmet binası oldu. Tarihi binayı derledik, toparladık, İlkadım ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

        Yerel seçimlerin ardından görevdeki 21'inci ayı dolduracaklarını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

        "Göreve geldikten sonra İlkadım Belediyemizi ekonomik yönden düze çıkardık. Çok şükür bir ekonomik problemimiz yok. Aracımız gerecimiz çok eksikti. Bütün aracımızı gerecimizi tamamladık. Hem temizlik anlamında, fen işlerinde, bütün alanlarda. Bütün hizmetleri kendimiz yapıyoruz. Eskiden hizmet alımıyla yapılan bütün hizmetleri yolu, kaldırımı, parkı, bahçesi, temizliği artık kendi imkanımızla, kendi personelimizle, kendi aracımızla yapar hale geldik. Yine güzel projeler yapıyoruz."

        Açılışta AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından Hamımeli Konağı'nın açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı
        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı
        Samsun'da sahile, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahile, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahiline, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da sahiline, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu
        Samsun'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
        Samsun'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
        Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol
        Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol
        Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı