Samsun'da "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın solist olarak yer aldığı konserin ikinci bölümünde tasavvuf musikisinden eserler icra edildi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserin ilk bölümünde İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerini Şef Özge Altıntaş yönetimindeki ekip, koro ve solo olarak seslendirdi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından kentte "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.