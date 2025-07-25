Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, sektördeki dengeleri de değiştirdi.

Markalar fiyatlarını güncellemeye başlarken, mevcut siparişler ile ilgili de ardı ardına açıklamalarda bulunmaya başladı.

ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi? Haberi Görüntüle

Vergi değişikliğinden etkilenen markalar arasında yer alan Tesla, sipariş verip ödemesi henüz tamamlayan araçlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Tesla yönetiminin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır" denildi.

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TEMMUZ'DA LİSTELEMELER DURAKTILDI

Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş araçların vergi değişiminden etkilenmeyeceği kaydedilirken, "Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız" bilgisi paylaşıldı.