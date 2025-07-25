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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'dan ÖTV kararı! Siparişleri askıya aldı - Otomobil Haberleri

        Tesla Türkiye'den yeni sipariş almayı durdurdu

        Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) değişiklik sebebiyle, yüzde 10 ÖTV dilimine yer alan otomobilin yüzde 25'lik dilime geçen Tesla, dikkat çeken bir karar aldı. Markadan yapılan açıklamada, Temmuz ayında yeni bir listeleme olmayacağı belirtilerek, "ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:52
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        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
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        Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, sektördeki dengeleri de değiştirdi.

        Markalar fiyatlarını güncellemeye başlarken, mevcut siparişler ile ilgili de ardı ardına açıklamalarda bulunmaya başladı.

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        Vergi değişikliğinden etkilenen markalar arasında yer alan Tesla, sipariş verip ödemesi henüz tamamlayan araçlar ile ilgili açıklamada bulundu.

        Tesla yönetiminin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır" denildi.

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        TEMMUZ'DA LİSTELEMELER DURAKTILDI

        Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş araçların vergi değişiminden etkilenmeyeceği kaydedilirken, "Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız" bilgisi paylaşıldı.

        Tesla'nın Model Y aracının baz versiyonu yapılan ÖTV değişikliği kapsamında yüzde 10'luk dilimden yüzde 25'e çıkmıştı. Bu durum aracına yaklaşık 250 bin TL zam şeklinde yansıdı.

        EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL OLDU

        Tesla Model Y, Haziran ayında Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmuştu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, o dönem yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan Model Y, tam 7 bin 235 adet satılmıştı.

        Ocak-Haziran döneminde ise Tesla Model Y satışları 12 bin adet düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece, sadece tek bir otomobil ile pazarda varlık gösteren Tesla, birçok markanın önüne geçerek 17'inci sıraya yerleşmişti.

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