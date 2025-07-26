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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:15
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        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in Türkiye’nin notunu yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabı X’ten değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Ülke kredi notumuz yükseldi.

        Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

        Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

        Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.

        Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

        Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

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