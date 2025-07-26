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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:25
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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (28) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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